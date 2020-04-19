Editor’s note: The following 168 names are those who died in the April 19, 1995, domestic terrorist attack on the Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City. We have also included the names of unborn children as victims.

Lucio Aleman Jr., 33, of Oklahoma City

Teresa Alexander, 33, of Oklahoma City

Richard Allen, 46, of Yukon

Ted Allen, 48, of Norman

Baylee Almon, 1-year-old infant, of Oklahoma City

Diane E. Althouse, 45, of Shawnee

Rebecca Anderson, 37, of Oklahoma City

Pamela Cleveland Argo, 36, of Midwest City

Saundra “Sandy” Avery, 34, of Midwest City

Peter Avillanoza, 56, of Oklahoma City

Calvin Battle, 62, and his wife,

Peola Battle, 51, of Oklahoma City

Danielle Bell, 15-month-old infant, of Oklahoma City

Oleta Christine Biddy, 54, of Tuttle

Shelly Turner Bland, 25, of Oklahoma City

Andrea Y. Blanton, 33, of Oklahoma City

Olen Bloomer, 61, of Moore

Army Sgt. 1st Class Lola Renee Bolden, 40, of Birmingham, Ala.

James E. Boles, 51, of Oklahoma City

Mark A. Bolte, 28, of Oklahoma City

Casandra Kay Booker, 25, of Oklahoma City

Carol Louise Bowers, 53, of Yukon

Peachlyn Bradley, 3, and her 3-month-old brother,

Gabreon Bruce and their grandmother,

Cheryl Bradley Hammon, 44,

of Oklahoma City

Woodrow Clifford “Woody” Brady, 41, of Oklahoma City

Cynthia Lynn (Campbell) Brown, 26, of Oklahoma City

Paul Broxterman, 43, of Edmond

Kimberly Ruth Burgess, 29, of Oklahoma City

David N. Burkett, 47, of Oklahoma City

Donald Earl Burns Sr., 62, Oklahoma City

Karen Gist Carr, 32, of Midwest City

Sharon Louise Wood-Chesnut, 47, of Oklahoma City

Michael Joe Carrillo, 44, of Oklahoma City

Rona Linn Chafey, 35, of Oklahoma City

Zackary Chavez, 3, of Oklahoma City

Robert N. Chipman, 51, of Edmond

Dana Leanne Cooper, 24, and her 2-year-old son,

Anthony Christopher Cooper II, of Moore

Antonio Ansara Cooper Jr., 6 month-old infant, of Midwest

City

U.S. Navy Reserve Petty Officer Kimberly Kay Clark, 39, of Oklahoma City

Kim R. Cousins, 33, of Midwest City

Brothers Aaron Coverdale, 5, and

Elijah Coverdale, 2, of Oklahoma City

Harley Richard Cottingham, 46, of Oklahoma City

Katherine Louise “Kathy” Cregan, 60, of Oklahoma City

Richard Leroy Cummins, 55, of Mustang

Steven Douglas Curry, 44, of Norman

Jaci Rae Coyne, 14 month old, of Moore

Brenda Daniels, 42, of Oklahoma City

Peter L. DeMaster, 44, of Oklahoma City

Castine Brooks Hearn Deveroux, 49, of Oklahoma City

U.S. Marine Sgt. Benjamin L. Davis, 29, of Edmond

Diana Lynn Day, 38, of Oklahoma City

Sheila R. Gigger-Driver, 28, and unborn baby,

Gregory N. Driver II, of Oklahoma City

Taylor Eaves, 8 month old, of Midwest City

Ashley Megan Eckles, 4, and her grandparents,

Luther, 61, and LaRue, 55, Treanor, of Guthrie

Susan Ferrell, 37, of Oklahoma City

Carrol “Chip” June Fields, 48, of Edmond

Katherine Ann Finley, 44, of Oklahoma City

Judy Fisher, 45, of Oklahoma City

Linda Louise Florence, 43, of Oklahoma City

Donald L. Fritzler, 64, and his wife,

Mary Anne, 57, of Oklahoma City

Tevin Garrett, 1, of Midwest City

Laura Garrison, 61, of Oklahoma City

Jamie Lee Genzer, 32, of Wellston

Margaret Betterton Goodson, 54, of Oklahoma City

Kevin “Lee” Gottshall II, 6-month-old infant, of Norman

Ethel Griffin, 55, of Guthrie

J. Colleen Guiles, 59, of Oklahoma City

U.S.Marine Capt. Randy Guzman, 28, of Oklahoma City

Ronald Harding, 55, of Oklahoma City

Thomas Lynn Hawthorne Sr., 52, of Choctaw

Doris Adele Higginbottom, 44, of Oklahoma City

Anita Hightower, 27, of Oklahoma City

Gene Hodges Jr., 54, of Norman

Peggy Louise Holland, 37, of Oklahoma City

Linda Coleen Housley, 53, of Oklahoma City

George Michael Howard, 45, of Oklahoma City

Wanda Lee Howell, 34, of Spencer

Robbin Huff, 37, of Bethany and baby,

Amber Denise Huff

Dr. Charles Erwin Hurlburt, 73, and wife,

Anna Jean, 67, of Oklahoma City

Paul Douglas Ice, 42, of Midwest City, of Midwest City

Christi Jenkins, 32, of Edmond

Seminole Nation Raymond Lee Johnson, 59, of Oklahoma City

Norma Jean Johnson, 62, of Oklahoma City

Larry J. Jones, 46, of Yukon

Alvin Justes, 54, of Oklahoma City

Blake Ryan Kennedy, 18 month old, of Amber

Carole Khalil, 50, of Oklahoma City

Valerie Koelsch, 33, of Bethany

Carolyn Ann Kreymborg, 57, and her daughter,

Michelle A. Reeder, 33, of Oklahoma City

Teresa Lee Lauderdale, 41, of Shawnee

Catherine Mary “Kathy” Leinen, 47, of Oklahoma City

Carrie Ann Lenz, 26, of Choctaw and unborn son,

Michael James Lenz III

Donald Ray Leonard, 51, of Edmond

Lakesha R. Levy, 21, of Midwest City

Dominique London, 2, of Oklahoma City

Rheta Bender Long, 60, of Oklahoma City

Michael Loudenslager, 48, of Harrah

Robert L. Luster, Jr., 45 and wife,

Aurelia Donna Luster, 43, of Guthrie

Mickey Maroney, 50, Oklahoma City

James Martin, 34, of Oklahoma City

Gilberto Martinez, 35, of Oklahoma City

James A. McCarthy, 53, of Edmond

Kenneth Glenn McCullough, 36, of Edmond

Betsy Janice McGonnell, 47, of Norman

Linda Gayle McKinney, 47, of Oklahoma City

U.S. Airman 1st Class Cartney Jean McRaven, 19, of

Midwest City

Claude Medearis, 41 of Norman

Claudette Meek, 43, of Oklahoma City

Frankie Ann Merrell, 23, of Oklahoma City

Derwin Miller, 27, of Oklahoma City

Leigh Mitchell, 64, of Oklahoma City

John C. Moss III, 50, of Oklahoma City

Trish Nix, 47, of Edmond

Jerry Lee Parker, 45, of Norman

Jill Diane Randolph, 27, of Oklahoma City

Terry S. Rees, 41, of Midwest City

Mary Rentie, 39, of Bethany

Antonio “Tony” Reyes, 55, of Edmond

Kathryn Elizabeth Ridley, 24, of Oklahoma City

Trudy Rigney, 31, of Broken Arrow

Claudine Ritter, 48, of Moore

Christine Nicole Rosas, 22, of Moore

Sonja Lynn Sanders, 27, of Moore

Lanny L. Scroggins, 46, of Oklahoma City

Kathy Lynn Seidl, 36, of Midwest City

Leora Lee Sells, 58, of Oklahoma City

Karan Shepherd, 27, of Moore

Brothers Colton Wade Smith, 2, and

Chase Dalton Smith, 3, of Oklahoma City

U.S. Army Master Sgt. Victoria Lee Sohn, 36, of Moore

John T. Stewart, 51, of Midwest City

Dolores M. Stratton, 51, of Moore

Emilio Rangel Tapia, 50, of Oklahoma City

Victoria J. Texter, 37, of Oklahoma City

Charlotte Andrea Lewis Thomas, 43, of Oklahoma City

Michael George Thompson, 47, of Yukon

Virginia Thompson, 56, of El Reno

Kayla Titsworth, 3, of Fort Riley, Kan.

Rick L. Tomlin, 46, of Piedmont

Larry L. Turner, 43, of Oklahoma City

Jules Valdez, 51, of Edmond

John K. Van Ess, 67, of Chickasha

Johnny Allen Wade, 42, of Edmond

David Jack Walker, 54, of Edmond

Robert Walker Jr., 52, of Oklahoma City

Wanda Watkins, 49, of Oklahoma City

Michael Don Weaver, 45, of Edmond

Julie Marie Welch, 23, of Oklahoma City

Robert Westberry, 57, of Oklahoma City

Alan G. Whicher, 40, of Edmond

Jo Ann Whittenberg, 35, of Oklahoma City

William Stephen Williams, 42, of Cashion

Frances Williams, 48, of Oklahoma City

Scott Williams, 24, of Tuttle

Clarence Eugene Wilson, 53, of Oklahoma City

Ranota Ann Newberry Woodbridge, 31, of Edmond

Tresia Jo Mathes Worton, 28, of Oklahoma City

John Albert “Buddy” Youngblood, 52, of Yukon

List compiled by Mindy Regan Wood, The Norman Transcript

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