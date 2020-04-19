Editor’s note: The following 168 names are those who died in the April 19, 1995, domestic terrorist attack on the Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City. We have also included the names of unborn children as victims.
Lucio Aleman Jr., 33, of Oklahoma City
Teresa Alexander, 33, of Oklahoma City
Richard Allen, 46, of Yukon
Ted Allen, 48, of Norman
Baylee Almon, 1-year-old infant, of Oklahoma City
Diane E. Althouse, 45, of Shawnee
Rebecca Anderson, 37, of Oklahoma City
Pamela Cleveland Argo, 36, of Midwest City
Saundra “Sandy” Avery, 34, of Midwest City
Peter Avillanoza, 56, of Oklahoma City
Calvin Battle, 62, and his wife,
Peola Battle, 51, of Oklahoma City
Danielle Bell, 15-month-old infant, of Oklahoma City
Oleta Christine Biddy, 54, of Tuttle
Shelly Turner Bland, 25, of Oklahoma City
Andrea Y. Blanton, 33, of Oklahoma City
Olen Bloomer, 61, of Moore
Army Sgt. 1st Class Lola Renee Bolden, 40, of Birmingham, Ala.
James E. Boles, 51, of Oklahoma City
Mark A. Bolte, 28, of Oklahoma City
Casandra Kay Booker, 25, of Oklahoma City
Carol Louise Bowers, 53, of Yukon
Peachlyn Bradley, 3, and her 3-month-old brother,
Gabreon Bruce and their grandmother,
Cheryl Bradley Hammon, 44,
of Oklahoma City
Woodrow Clifford “Woody” Brady, 41, of Oklahoma City
Cynthia Lynn (Campbell) Brown, 26, of Oklahoma City
Paul Broxterman, 43, of Edmond
Kimberly Ruth Burgess, 29, of Oklahoma City
David N. Burkett, 47, of Oklahoma City
Donald Earl Burns Sr., 62, Oklahoma City
Karen Gist Carr, 32, of Midwest City
Sharon Louise Wood-Chesnut, 47, of Oklahoma City
Michael Joe Carrillo, 44, of Oklahoma City
Rona Linn Chafey, 35, of Oklahoma City
Zackary Chavez, 3, of Oklahoma City
Robert N. Chipman, 51, of Edmond
Dana Leanne Cooper, 24, and her 2-year-old son,
Anthony Christopher Cooper II, of Moore
Antonio Ansara Cooper Jr., 6 month-old infant, of Midwest
City
U.S. Navy Reserve Petty Officer Kimberly Kay Clark, 39, of Oklahoma City
Kim R. Cousins, 33, of Midwest City
Brothers Aaron Coverdale, 5, and
Elijah Coverdale, 2, of Oklahoma City
Harley Richard Cottingham, 46, of Oklahoma City
Katherine Louise “Kathy” Cregan, 60, of Oklahoma City
Richard Leroy Cummins, 55, of Mustang
Steven Douglas Curry, 44, of Norman
Jaci Rae Coyne, 14 month old, of Moore
Brenda Daniels, 42, of Oklahoma City
Peter L. DeMaster, 44, of Oklahoma City
Castine Brooks Hearn Deveroux, 49, of Oklahoma City
U.S. Marine Sgt. Benjamin L. Davis, 29, of Edmond
Diana Lynn Day, 38, of Oklahoma City
Sheila R. Gigger-Driver, 28, and unborn baby,
Gregory N. Driver II, of Oklahoma City
Taylor Eaves, 8 month old, of Midwest City
Ashley Megan Eckles, 4, and her grandparents,
Luther, 61, and LaRue, 55, Treanor, of Guthrie
Susan Ferrell, 37, of Oklahoma City
Carrol “Chip” June Fields, 48, of Edmond
Katherine Ann Finley, 44, of Oklahoma City
Judy Fisher, 45, of Oklahoma City
Linda Louise Florence, 43, of Oklahoma City
Donald L. Fritzler, 64, and his wife,
Mary Anne, 57, of Oklahoma City
Tevin Garrett, 1, of Midwest City
Laura Garrison, 61, of Oklahoma City
Jamie Lee Genzer, 32, of Wellston
Margaret Betterton Goodson, 54, of Oklahoma City
Kevin “Lee” Gottshall II, 6-month-old infant, of Norman
Ethel Griffin, 55, of Guthrie
J. Colleen Guiles, 59, of Oklahoma City
U.S.Marine Capt. Randy Guzman, 28, of Oklahoma City
Ronald Harding, 55, of Oklahoma City
Thomas Lynn Hawthorne Sr., 52, of Choctaw
Doris Adele Higginbottom, 44, of Oklahoma City
Anita Hightower, 27, of Oklahoma City
Gene Hodges Jr., 54, of Norman
Peggy Louise Holland, 37, of Oklahoma City
Linda Coleen Housley, 53, of Oklahoma City
George Michael Howard, 45, of Oklahoma City
Wanda Lee Howell, 34, of Spencer
Robbin Huff, 37, of Bethany and baby,
Amber Denise Huff
Dr. Charles Erwin Hurlburt, 73, and wife,
Anna Jean, 67, of Oklahoma City
Paul Douglas Ice, 42, of Midwest City, of Midwest City
Christi Jenkins, 32, of Edmond
Seminole Nation Raymond Lee Johnson, 59, of Oklahoma City
Norma Jean Johnson, 62, of Oklahoma City
Larry J. Jones, 46, of Yukon
Alvin Justes, 54, of Oklahoma City
Blake Ryan Kennedy, 18 month old, of Amber
Carole Khalil, 50, of Oklahoma City
Valerie Koelsch, 33, of Bethany
Carolyn Ann Kreymborg, 57, and her daughter,
Michelle A. Reeder, 33, of Oklahoma City
Teresa Lee Lauderdale, 41, of Shawnee
Catherine Mary “Kathy” Leinen, 47, of Oklahoma City
Carrie Ann Lenz, 26, of Choctaw and unborn son,
Michael James Lenz III
Donald Ray Leonard, 51, of Edmond
Lakesha R. Levy, 21, of Midwest City
Dominique London, 2, of Oklahoma City
Rheta Bender Long, 60, of Oklahoma City
Michael Loudenslager, 48, of Harrah
Robert L. Luster, Jr., 45 and wife,
Aurelia Donna Luster, 43, of Guthrie
Mickey Maroney, 50, Oklahoma City
James Martin, 34, of Oklahoma City
Gilberto Martinez, 35, of Oklahoma City
James A. McCarthy, 53, of Edmond
Kenneth Glenn McCullough, 36, of Edmond
Betsy Janice McGonnell, 47, of Norman
Linda Gayle McKinney, 47, of Oklahoma City
U.S. Airman 1st Class Cartney Jean McRaven, 19, of
Midwest City
Claude Medearis, 41 of Norman
Claudette Meek, 43, of Oklahoma City
Frankie Ann Merrell, 23, of Oklahoma City
Derwin Miller, 27, of Oklahoma City
Leigh Mitchell, 64, of Oklahoma City
John C. Moss III, 50, of Oklahoma City
Trish Nix, 47, of Edmond
Jerry Lee Parker, 45, of Norman
Jill Diane Randolph, 27, of Oklahoma City
Terry S. Rees, 41, of Midwest City
Mary Rentie, 39, of Bethany
Antonio “Tony” Reyes, 55, of Edmond
Kathryn Elizabeth Ridley, 24, of Oklahoma City
Trudy Rigney, 31, of Broken Arrow
Claudine Ritter, 48, of Moore
Christine Nicole Rosas, 22, of Moore
Sonja Lynn Sanders, 27, of Moore
Lanny L. Scroggins, 46, of Oklahoma City
Kathy Lynn Seidl, 36, of Midwest City
Leora Lee Sells, 58, of Oklahoma City
Karan Shepherd, 27, of Moore
Brothers Colton Wade Smith, 2, and
Chase Dalton Smith, 3, of Oklahoma City
U.S. Army Master Sgt. Victoria Lee Sohn, 36, of Moore
John T. Stewart, 51, of Midwest City
Dolores M. Stratton, 51, of Moore
Emilio Rangel Tapia, 50, of Oklahoma City
Victoria J. Texter, 37, of Oklahoma City
Charlotte Andrea Lewis Thomas, 43, of Oklahoma City
Michael George Thompson, 47, of Yukon
Virginia Thompson, 56, of El Reno
Kayla Titsworth, 3, of Fort Riley, Kan.
Rick L. Tomlin, 46, of Piedmont
Larry L. Turner, 43, of Oklahoma City
Jules Valdez, 51, of Edmond
John K. Van Ess, 67, of Chickasha
Johnny Allen Wade, 42, of Edmond
David Jack Walker, 54, of Edmond
Robert Walker Jr., 52, of Oklahoma City
Wanda Watkins, 49, of Oklahoma City
Michael Don Weaver, 45, of Edmond
Julie Marie Welch, 23, of Oklahoma City
Robert Westberry, 57, of Oklahoma City
Alan G. Whicher, 40, of Edmond
Jo Ann Whittenberg, 35, of Oklahoma City
William Stephen Williams, 42, of Cashion
Frances Williams, 48, of Oklahoma City
Scott Williams, 24, of Tuttle
Clarence Eugene Wilson, 53, of Oklahoma City
Ranota Ann Newberry Woodbridge, 31, of Edmond
Tresia Jo Mathes Worton, 28, of Oklahoma City
John Albert “Buddy” Youngblood, 52, of Yukon
— List compiled by Mindy Regan Wood, The Norman Transcript
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