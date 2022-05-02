THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 171 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES
IN CENTRAL OKLAHOMA
CANADIAN CLEVELAND GRADY
KINGFISHER LINCOLN LOGAN
MCCLAIN OKLAHOMA PAYNE
POTTAWATOMIE
IN EAST CENTRAL OKLAHOMA
SEMINOLE
IN NORTHERN OKLAHOMA
GARFIELD GRANT KAY
NOBLE
IN NORTHWEST OKLAHOMANEAR-CRITICAL TO CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS WILL CONTINUE TO
THE WEST OF THE DRYLINE THIS AFTERNOON WITH A VERY DRY AIRMASS IN
PLACE AND GUSTY SOUTHWEST WINDS
ALFALFA BLAINE DEWEY
MAJOR WOODS WOODWARD
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
HUGHES
IN SOUTHWEST OKLAHOMA
CADDO
IN WESTERN OKLAHOMA
CUSTER WASHITA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALVA, ANADARKO, BLACKWELL, BLANCHARD,
BURNS FLAT, CARMEN, CHANDLER, CHEROKEE, CHICKASHA, CLINTON,
CONCHO, CORDELL, DAVENPORT, EL RENO, ENID, FAIRVIEW, GEARY,
GUTHRIE, HELENA, HENNESSEY, HINTON, HOLDENVILLE, KINGFISHER,
LAMONT, LEEDEY, MEDFORD, MEEKER, MOORE, MUSTANG, NEWCASTLE,
NORMAN, OKARCHE, OKEENE, OKLAHOMA CITY, PERRY, PONCA CITY,
POND CREEK, PRAGUE, PURCELL, SEILING, SEMINOLE, SENTINEL,
SHAWNEE, STILLWATER, STROUD, TALOGA, TUTTLE, VICI, WAKITA,
WATONGA, WEATHERFORD, WELLSTON, WETUMKA, WEWOKA, WOODWARD,
AND YUKON.
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