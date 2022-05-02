Work to reconstruct the collapsed East Oklahoma box culvert began Monday.

This portion of the project is expected to take up to six months to complete.

Traffic closures in this area, near St. Mary's Regional Medical Center, will remain in place, according to the city of Enid. If any other street closures will be needed for the project those will be posted.

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